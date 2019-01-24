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Минюст зарегистрировал экологическую партию Узбекистана

Минюст Узбекистана зарегистрировал пятую партию

Министерство юстиции Узбекистана
Политика
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Документы, предоставленные Экологической партией Узбекистана, соответствовали всем необходимым требованиям.

ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало Экологическую партию Узбекистана, которая стала пятой партией в стране, сообщает Минюст.

Новая партия зарегистрирована 24 января. По данным Минюста, представленные новой партией необходимые документы соответствуют всем требованиям законодательства.

Ранее в Узбекистане были официально были зарегистрированы четыре политические партии — Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) и Социал-демократическая партия "Адолат" (справедливость).

Ферганская долина в Узбекистан
© Sputnik / Утарбеков
Новая партия может появиться в Узбекистане в ближайшее время
Инициативная группа по созданию Экологической партии появилась в ноябре 2018 года. Учредительный съезд партии состоялся 8 января, на нем утвердили ее устав и программу. В тот же день прошел пленум центрального совета партии, на котором ее председателем избрали Бория Алиханова, ранее возглавлявшего созданное в 2008 году Экологическое движение Узбекистана (ЭДУ). Он также занимает пост заместителя спикера законодательной палаты парламента страны.

В соответствии с законом "О политических партиях", партия в Узбекистане может быть создана на учредительном съезде или конференции. Для создания политической партии необходимо собрать не менее 20 тысяч подписей граждан, проживающих в не менее восьми из 13 регионов страны. Заявление о регистрации политической партии рассматривается в месячный срок со дня его поступления.

 




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