14:15 25 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.33
  • EUR9518.45
  • USD8378.18
Поиск
Папка с документами

В Узбекистане учрежден Антимонопольный комитет

Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
Получить короткую ссылку
33 0 0

Комитет займется созданием эффективных инструментов антимонопольного регулирования цифровой экономики.

ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Президент Узбекистана утвердил структуру Антимонопольного комитета Республики Узбекистан.

Папка с документами
Spuntik / Дмитрий Астахов
В Узбекистане ликвидируют Госкомконкуренции – что создадут вместо него

Как сообщается в постановлении главы государства, численность управленческого персонала комитета составит 242 человека.

Кроме того, председатель госструктуры сможет привлекать к работе зарубежных специалистов.

Антимонопольный комитет - правопреемник Госкомитета Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции по всем его правам, обязательствам и договорам в части антимонопольного регулирования.

Антимонопольный комитет осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от всех государственных органов и организаций.

Организации необходимо будет внедрить инструменты по защите конкуренции и усовершенствовать систему государственного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) за счет внедрения новых высокоэффективных методов.

Теги:
Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Неделя высокой моды в Париже: Viktor&Rolf
Мемы, феминизм и высокая мода на показе Viktor&Rolf в Париже
Пожилая аргентинка за год покрыла все тело татуировками - видео
Пожилая аргентинка за год покрыла все тело татуировками - видео
Как получить загранпаспорт в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054