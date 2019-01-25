Узбекистан и Южная Корея обсудили график мероприятий на 2019 год

В частности, стороны обговорили подготовку предстоящей встречи на высшем уровне.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Дилшод Ахатов и посол Республики Корея Квон Ён У обсудили график совместных мероприятий на 2019 год, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

"Состоялся обмен мнениями о графике двусторонних контактов в 2019 году в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", — говорится в публикации.

Стороны отметили, что заинтересованы в успешном проведении предстоящей узбекско-южнокорейской встречи на высшем уровне и обговорили ее подготовку.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Узбекистана Отабек Муродов и министр юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги подписали соглашение о сотрудничестве, реализация которого "придаст новый импульс развитию двустороннего взаимодействия, посредством обмена информацией и передовым опытом в правовой сфере".

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