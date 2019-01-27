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Узбекистан и Таджикистан готовы к демаркации границы

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
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ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Узбекистан и Таджикистан подготовили проекты документов для начала проведения демаркации границы между двумя странами, сообщает МИД Узбекистана.

"В ходе переговоров подготовлены проекты соответствующих нормативно-технических документов, на основе которых стороны приступят к переговорному процессу по определению линии госграницы на местности для проведения демаркационных работ", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Напомним, 21-27 января в Душанбе состоялась очередная встреча делегаций двух стран по согласованию организационно-правовых вопросов демаркации узбекско-таджикской госграницы.

Встреча прошла в традиционной атмосфере дружбы и взаимопонимания. По итогам мероприятия подписан протокол.




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