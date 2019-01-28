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Письменный набор главы государства

В правительстве республики произошли серьезные кадровые назначения

© Sputnik/Виктор Толочко
Политика
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Жамшид Ходжаев сменил на должности главы Минсельхоза Баходира Юсупова, который назначен хокимом Касансайского района Наманганской области.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Министерство сельского хозяйства Узбекистана возглавил Жамшид Ходжаев.

Как сообщает УзА, до этого назначения Ходжаев возглавлял Министерство внешней торговли.

На этой должности он сменил Баходира Юсупова, который теперь будет работать хокимом Касансайского района Наманганской области.

Жамшид Ходжаев родился в 1979 году. Окончил Ташкентский государственный экономический университет и Бирмингемский университет Великобритании.

Ходжаев Жамшид
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ходжаев Жамшид
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Работал в банковской системе с 2000 года.

В 2017 году работал первым заместителем председателя Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистан, где курировал департаменты казначейства, внешнеэкономической деятельности, информационных технологий, проектного финансирования и другие.

В августе 2017 года занял должность первого заместителя председателя Счетной палаты — начальника Инспекции по контролю за полнотой поступлений в Государственный бюджет.

Теги:
назначения, Узбекистан



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