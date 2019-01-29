В МИД Узбекистана – новое назначение

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел сообщило о новом кадровом решении.
Помощником главы МИД республики назначен Абат Файзуллаев, который ранее работал первым секретарем Управления сотрудничества со странами Америки.
Файзуллаев также назначен начальником Организационно-контрольного управления министерства.
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В последние дни во властных коридорах Узбекистана произведены кадровые перестановки – указом президента Министерство внешней торговли и Госкомитет по инвестициям превратились в единый госорган. При этом ряд чиновников потеряли работу или пошли на понижение.
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