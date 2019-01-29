В МИД Узбекистана – новое назначение

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На границе Узбекистана и Кыргызстана произошло землетрясение Эпицентр находился в 224 километрах к юго-востоку от Ташкента, информации о разрушениях и пострадавших нет. 50

Узбекистанцы погибли в ДТП в Кыргызстане Легковой автомобиль вылетел на встречку и столкнулся с фургоном, в результате чего водитель и пассажиры Nexia погибли. 81