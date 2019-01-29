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Здание МИД Узбекистана

В МИД Узбекистана – новое назначение

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (285)
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У главы внешнеполитического ведомства новый помощник - Абат Файзуллаев.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел сообщило о новом кадровом решении.

Помощником главы МИД республики назначен Абат Файзуллаев, который ранее работал первым секретарем Управления сотрудничества со странами Америки.

Здание Кабинета министров Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Волна отставок и новое министерство: перестановки в кабмине Узбекистана

Файзуллаев также назначен начальником Организационно-контрольного управления министерства.

В Узбекистане появилось новое министерство >>>

В последние дни во властных коридорах Узбекистана произведены кадровые перестановки – указом президента Министерство внешней торговли и Госкомитет по инвестициям превратились в единый госорган. При этом ряд чиновников потеряли работу или пошли на понижение.

Элёр Ганиев вновь получил должность в правительстве >>>

 

 

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (285)
Теги:
назначение, МИД Узбекистана, Узбекистан



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