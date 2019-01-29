Шавкат Мирзиёев рассказал министрам, где взять валюту на развитие страны

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам оптимизации и совершенствования валютной политики. Глава государства назвал ключевые механизмы увеличения финансовых резервов, которые должны работать на развитие производства и привлечение новых инвестиций.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Узбекистан должен эффективно использовать имеющиеся валютные резервы и наращивать их объемы благодаря грамотной финансово-инвестиционной политике. Об этом Шавкат Мирзиёев говорил на совещании, посвященном вопросам валютного регулирования, сообщает пресс-служба главы государства.

Курс на либерализацию валютно-денежных операций и требований по продаже выручки государству принес первые плоды — доля использованной на внутреннем рынке экспортной валютной выручки удвоилась - с 30% до 61%, а объем проданной предприятиям-экспортерами валюты банкам Узбекистана вырос в 1,9 раза.

По словам президента, эти меры призваны привлечь в республику новых инвесторов и сделать отечественные предприятия еще более конкурентоспособными.

Глава государства также заявил о необходимости оптимизации структуры золотовалютных резервов, в том числе с использованием ценных бумаг и высоколиквидных облигаций при хранении валюты.

Увеличивать валютные поступления и золотовалютные резервы Узбекистан намерен, в первую очередь, за счет повышения экспортного потенциала. В 2019 год рост экспорта должен составить не менее 30% по сравнению с прошлогодними показателями.

В ходе совещания Кабинету Министров, Центральному банку, Министерству экономики и промышленности поручено обеспечить уменьшение просроченной дебиторской задолженности отдельных хозяйствующих субъектов по экспортной выручке.

Кроме того, для повышения конкурентоспособности отечественным производителям следует более эффективно расходовать имеющиеся валютные резервы при модернизации предприятий или закупке технологий, учитывая конъюнктуру рынка и перспективность каждой конкретной отрасли.

Особое внимание будет уделено ведущим предприятиям и крупнейшим экспортерам республики для повышения их экспортного потенциала, а значит и объемов валютной выручки.

Помимо этого Узбекистан продолжит работа по оптимизации таможенных тарифов, исходя из внешнеэкономических условий и интересов отечественных производителей.