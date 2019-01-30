Парламент Узбекистана с 1 апреля начнет утверждать кандидатуры министров

В настоящее время парламент по представлению президента одобряет только кандидатуру премьер-министра.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана с 1 апреля будет одобрять кандидатуры на должности вице-премьеров и руководителей ведомств страны, соответствующий указ президента страны Шавката Мирзиёева в среду обнародован на сайте национального информационного агентства УзА.

В соответствии с указом, премьер-министр вместе с членами правительства будут ежеквартально представлять в парламенте отчет о ходе реализации государственной программы на соответствующий год.

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Мирзиёев поручил премьер-министру страны Абдулле Арипову к 1 мая подготовить предложения, предусматривающие комплексную программу мер по дальнейшей оптимизации и совершенствованию деятельности министерств и ведомств, а также органов хозяйственного управления.

Правительству в трехмесячный срок также поручено подготовить проекты двух законов - "О кабинете министров Республики Узбекистан" в новой редакции и "О стратегическом планировании", предусматривающие внедрение гибкого механизма деятельности кабмина, развития отраслей экономики и социальной сферы.

Ранее Мирзиёев подписал постановление об изменении структуры правительства. В частности, число вице-премьеров в правительстве Узбекистана сокращено с восьми до пяти, у премьер-министра появятся два советника. В декабре глава государства предложил отменить практику назначения вице-премьеров руководителями определенных ведомств, а их число - оптимизировать.