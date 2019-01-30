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Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью Узбекско-казахского национального культурного центра в Мирзачульском районе

Для Мирзиёева исполнили казахские мелодии

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Президент Узбекистана во время визита в Джизакскую область проверил, какие условия созданы для живущих в регионе казахов.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Узбекско-казахский национальный культурный центр в Мирзачульском районе Джизакской области, сообщает пресс-служба.

Для казахов, живущих в Мирзачуле, созданы все условия для сохранения и развития обычаев и традиций. Например, организован Казахский национальный театр, здание которого недавно реконструировали. Открыты кружки национальной музыки, танца, песни, изобразительного искусства.

  • Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью Узбекско-казахского национального культурного центра в Мирзачульском районе
    Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью Узбекско-казахского национального культурного центра в Мирзачульском районе
    © Пресс-служба президента Узбекистана.
  • Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью Узбекско-казахского национального культурного центра в Мирзачульском районе
    Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью Узбекско-казахского национального культурного центра в Мирзачульском районе
    © Пресс-служба президента Узбекистана.
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© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью Узбекско-казахского национального культурного центра в Мирзачульском районе

В Узбекско-казахском национальном культурном центре особое внимание уделяют воспитанию молодежи в духе интернациональной дружбы.

Мирзиёев особо подчеркнул, что восстановление театра и открытие Узбекско-казахского национального культурного центра играют важную роль в укреплении связей между братскими народами. 

В центре для главы Узбекистана исполнили узбекские и казахские национальные песни.




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