Для Мирзиёева исполнили казахские мелодии

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Узбекско-казахский национальный культурный центр в Мирзачульском районе Джизакской области, сообщает пресс-служба.
Для казахов, живущих в Мирзачуле, созданы все условия для сохранения и развития обычаев и традиций. Например, организован Казахский национальный театр, здание которого недавно реконструировали. Открыты кружки национальной музыки, танца, песни, изобразительного искусства.
- Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью Узбекско-казахского национального культурного центра в Мирзачульском районе© Пресс-служба президента Узбекистана.
- Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью Узбекско-казахского национального культурного центра в Мирзачульском районе© Пресс-служба президента Узбекистана.
В Узбекско-казахском национальном культурном центре особое внимание уделяют воспитанию молодежи в духе интернациональной дружбы.
Мирзиёев особо подчеркнул, что восстановление театра и открытие Узбекско-казахского национального культурного центра играют важную роль в укреплении связей между братскими народами.
В центре для главы Узбекистана исполнили узбекские и казахские национальные песни.