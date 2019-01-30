Для Мирзиёева исполнили казахские мелодии

Президент Узбекистана во время визита в Джизакскую область проверил, какие условия созданы для живущих в регионе казахов.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Узбекско-казахский национальный культурный центр в Мирзачульском районе Джизакской области, сообщает пресс-служба.

Для казахов, живущих в Мирзачуле, созданы все условия для сохранения и развития обычаев и традиций. Например, организован Казахский национальный театр, здание которого недавно реконструировали. Открыты кружки национальной музыки, танца, песни, изобразительного искусства.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью Узбекско-казахского национального культурного центра в Мирзачульском районе © Пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью Узбекско-казахского национального культурного центра в Мирзачульском районе © Пресс-служба президента Узбекистана. 1 / 2 © Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью Узбекско-казахского национального культурного центра в Мирзачульском районе

В Узбекско-казахском национальном культурном центре особое внимание уделяют воспитанию молодежи в духе интернациональной дружбы.

Мирзиёев особо подчеркнул, что восстановление театра и открытие Узбекско-казахского национального культурного центра играют важную роль в укреплении связей между братскими народами.

В центре для главы Узбекистана исполнили узбекские и казахские национальные песни.