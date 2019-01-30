Мирзиёев рассказал, какими должны быть дети в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил государственное дошкольное образовательное учреждение "Бинафша" в Мирзачульском районе Джизакской области, сообщает пресс-служба.
Детский сад, рассчитанный на 280 мест, отремонтировали по программе "Обод кишлок". Комнаты для занятий оснащены современным инвентарем с учетом передовых методик подготовки детей к школе. Есть спортивные и игровые площадки, интерактивные игры, развивающие игрушки, нацеленные на повышение интеллектуального потенциала воспитанников.
Глава Узбекистана отметил, что вопрос качественного воспитания детей будут находиться под постоянным вниманием властей. Он добавил, что посещающий детский сад ребенок будет здоровым, уверенным в себе и с широким кругозором.
По словам Мирзиёева, необходимо активнее открывать государственные и частные детские сады, чтобы охватить дошкольным образованием как можно больше юных узбекистанцев.