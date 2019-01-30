Мирзиёев рассказал, какими должны быть дети в Узбекистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил активнее открывать государственные и частные детские сады, чтобы охватить дошкольным образованием как можно больше юных узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил государственное дошкольное образовательное учреждение "Бинафша" в Мирзачульском районе Джизакской области, сообщает пресс-служба.

Детский сад, рассчитанный на 280 мест, отремонтировали по программе "Обод кишлок". Комнаты для занятий оснащены современным инвентарем с учетом передовых методик подготовки детей к школе. Есть спортивные и игровые площадки, интерактивные игры, развивающие игрушки, нацеленные на повышение интеллектуального потенциала воспитанников.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев в детском саду "Бинафша" в Мирзачульском районе Джизакской области

Глава Узбекистана отметил, что вопрос качественного воспитания детей будут находиться под постоянным вниманием властей. Он добавил, что посещающий детский сад ребенок будет здоровым, уверенным в себе и с широким кругозором.

По словам Мирзиёева, необходимо активнее открывать государственные и частные детские сады, чтобы охватить дошкольным образованием как можно больше юных узбекистанцев.