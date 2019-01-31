Многоэтажки и кукольный театр: Мирзиёеву представили план развития Джизака

Большинство запланированных объектов должны сдать к 2022 году, строительство уже началось.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили проекты по строительству домов и социальных объектов в Джизаке, а также благоустройству города, сообщает пресс-служба.

Согласно генеральному плану города намечено возведение пяти- и семиэтажных домов в махаллях "Кимёгар", "Иттифок" и по улице Мустакиллик. Также должны быть построены торговые комплексы, клиники, гостиницы и махаллинские центры. Объекты планируется сдать в 2022 году, работы уже начались.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Президент посетил махаллю "Мирзо Улугбек" Джизака

В Джизаке уже реконструирован городской вокзал. На территории между вокзалом и улицей Ташкент возводятся семиэтажные дома, рассчитанные в общей сложности на 13 тысяч 894 квартиры.

В Джизаке также появится областной кукольный театр на 250 мест. Его планируют сдать в эксплуатацию до конца текущего года. На эти цели выделено более 12,7 миллиарда сумов.

Мирзиёеву рассказали о планах по питьевому водоснабжению жителей области, улучшению канализационной системы города. Президент отметил, что обеспечение населения чистой питьевой водой - один из важнейших вопросов. Он поручил выполнить запланированные работы качественно и в срок.

Глава Узбекистана также посетил отдел внутренних дел №3 Джизака.