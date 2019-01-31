Многоэтажки и кукольный театр: Мирзиёеву представили план развития Джизака

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили проекты по строительству домов и социальных объектов в Джизаке, а также благоустройству города, сообщает пресс-служба.
Согласно генеральному плану города намечено возведение пяти- и семиэтажных домов в махаллях "Кимёгар", "Иттифок" и по улице Мустакиллик. Также должны быть построены торговые комплексы, клиники, гостиницы и махаллинские центры. Объекты планируется сдать в 2022 году, работы уже начались.
В Джизаке уже реконструирован городской вокзал. На территории между вокзалом и улицей Ташкент возводятся семиэтажные дома, рассчитанные в общей сложности на 13 тысяч 894 квартиры.
Мирзиёеву рассказали о планах по питьевому водоснабжению жителей области, улучшению канализационной системы города. Президент отметил, что обеспечение населения чистой питьевой водой - один из важнейших вопросов. Он поручил выполнить запланированные работы качественно и в срок.
Глава Узбекистана также посетил отдел внутренних дел №3 Джизака.