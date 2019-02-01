Великий герцог Люксембурга поддержал внешнюю политику Мирзиёева

Правитель Люксембурга отметил усилия Узбекистана по обеспечению мира, безопасности и процветания в Афганистане.

ТАШКЕНТ, 1 февр – Sputnik. Великий герцог Люксембургский Анри пожелал Шавкату Мирзиёеву дальнейших успехов, приветствуя открытую внешнюю политику Узбекистана, в частности, активизацию взаимодействия со странами Центральной Азии.

Как сообщает МИД республики, посол Узбекистана с резиденцией в Брюсселе Дильёр Хакимов вручил верительные грамоты Великому герцогу Люксембургскому.

После церемонии стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений между Узбекистаном и Люксембургом.

Также Хакимов и Анри отметили важность предстоящего визита в Ташкент министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна.