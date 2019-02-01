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Шавкат Мирзиёев встретился с представителями деловых кругов Германии

Великий герцог Люксембурга поддержал внешнюю политику Мирзиёева

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Правитель Люксембурга отметил усилия Узбекистана по обеспечению мира, безопасности и процветания в Афганистане.

ТАШКЕНТ, 1 февр – Sputnik. Великий герцог Люксембургский Анри пожелал Шавкату Мирзиёеву дальнейших успехов, приветствуя открытую внешнюю политику Узбекистана, в частности, активизацию взаимодействия со странами Центральной Азии.

Как сообщает МИД республики, посол Узбекистана с резиденцией в Брюсселе Дильёр Хакимов вручил верительные грамоты Великому герцогу Люксембургскому.

После церемонии стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений между Узбекистаном и Люксембургом.

Также Хакимов и Анри отметили важность предстоящего визита в Ташкент министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна.

Теги:
внешняя политика, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Люксембург, Брюссель



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