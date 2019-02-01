Абдусалом Азизов и командование ВС США обсудили безопасность в ЦА

Делегация оборонного ведомства Узбекистана 26-30 января находилась с визитом в США, где приняла участие в наблюдении за решающей фазой учений "Южный удар" на военной базе Кэмп-Шелби в Миссисипи.

ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов и представители Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) обсудили в Тампе вопросы поддержания безопасности в Центральной Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

"В рамках визита Азизов также провел встречу с руководством CENTCOM в штаб-квартире в Тампе. В ходе встречи стороны обсудили вопросы поддержания безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе", - сообщил представитель ведомства.

Стороны также обсудили вопросы в сфере подготовки военных кадров, проведения совместных и международных учений, тренингов, а также другие актуальные темы перспективного развития двустороннего сотрудничества.

В ходе визита в штаб-квартиру CENTCOM узбекская делегация ознакомилась с функциями совместной группы стратегического анализа и коалиционного координационного центра, добавили в Минобороны.

"Южный удар" - ежегодные учения, которые проводит Национальная гвардия штата Миссисипи. Их целью является отработка совместных действий различными видами и родами войск на суше, в воде и воздухе. По данным Минобороны Узбекистана, в учениях также принимают участие военнослужащие спецподразделений Канады, Чили и Нидерландов.

Азизов в мае 2018 года в Ташкенте провел переговоры с командующим CENTCOM генералом Джозефом Вотелом, а в сентябре прошлого года - с командующим Национальной гвардии штата Миссисипи генерал-майором Дженсоном Бойлзом.