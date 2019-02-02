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Посол Узбекистана в Российской Федерации Бахром Ашрафханов

Глава "Узбекнефтегаза" Бахром Ашрафханов назначен замминистра финансов

Sputnik
Политика
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Заместителем министра финансов по социальным вопросам назначен Бахром Ашрафханов, с сентября работавший председателем "Узбекнефтегаза".

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Исполняющий обязанности главы "Узбекнефтегаза" Бахром Ашрафханов назначен заместителем министра финансов по социальным вопросам, сообщается в указе главы государства.

Бахром Ашрафханов родился в 1969 году в Ташкенте. В 1993 году он окончил Ташкентский государственный экономический университет, в 1994 году – Университет Кентукки (США). В 2002-2004 годах он работал заместителем министра финансов Узбекистана, начальником Государственной инспекции страхового надзора. С 2005 по 2007 годы занимал пост первого заместителя министра финансов, с 2007 по 2016 год – руководил Казначейством. В 2016 году был назначен послом Узбекистана в РФ, проработал в этой должности до сентября 2018 года, когда занял пост исполняющего обязанности главы "Узбекнефтегаза".

Теги:
Политика, министр финансов, Узбекнефтегаз, назначения, Узбекистан, Узбекистан, Бахром Ашрафханов



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