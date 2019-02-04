Делегация МАГАТЭ обсудит в Ташкенте безопасность будущей АЭС

В 2020 году в Узбекистане начнется строительство комплекса из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. В Ташкенте проходит семинар по безопасности и другим важным аспектам при выборе площадки для атомной электростанции, в котором принимают участие представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и специалисты Узбекистана, представители Агентства "Узатом" и Госкорпорации "Росатом".

Целью семинара является консультирование по основам требований безопасности и руководств МАГАТЭ специалистов Агентства "Узатом" и других причастных организаций.

Узбекской стороной участники семинара были проинформированы о состоянии работ по выбору площадки для АЭС в республике на текущий момент.

"В процессе семинара обсуждается широкий круг вопросов, включая экологические аспекты при выборе площадки для АЭС, подход МАГАТЭ в рамках развития инфраструктуры для атомной электростанции, процесс лицензирования в соответствии со стандартами безопасности МАГАТЭ, подходы данной организации в вопросах оценки воздействия на окружающую среду, подход МАГАТЭ к разработке новых атомно-энергетических программ", - указывает пресс-служба агентства "Узатом".

Также здесь представлены вспомогательные документы МАГАТЭ по нормам безопасности, связанные с выбором и оценкой площадки для АЭС.

Семинар включает аспекты поддержки МАГАТЭ для стран, приступающим к осуществлению проекта по строительству АЭС.

Напомним, что 7 сентября 2018 года премьеры России и Узбекистана подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту. Проект предполагает строительство 2 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200.

Согласно принятому 13 октября 2018 года постановлению президента Узбекистана № ПП-3969, подписанное соглашение вступило в силу.

Первый энергоблок АЭС в республике планируется ввести в эксплуатацию до конца 2028 года.