Спецслужбы ШОС в феврале обсудят в Индии борьбу с кибертерроризмом

ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Представители правоохранительных структур стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в феврале проведут семинар-тренинг по борьбе с кибертерроризмом в индийском Хайдарабаде, сообщили в пресс-службе Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.

По данным пресс-службы, директор исполкома РАТС ШОС Джумахон Гиесов провел в Ташкенте встречу с послом Индии в Узбекистане Винодом Кумаром. Они обсудили график мероприятий РАТС в Индии.

"Стороны высказали уверенность в успешном проведении в феврале в индийском Хайдарабаде семинара-тренинга по противодействию кибертерроризму с участием представителей правоохранительных структур ШОС", - сказал собеседник РИА Новости.

Гиесов также обсудил с послом свой предстоящий визит в Индию, плановые мероприятия и другие организационные вопросы, связанные с деятельностью РАТС ШОС.