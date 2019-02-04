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Спецслужбы ШОС в феврале обсудят в Индии борьбу с кибертерроризмом

Sputnik / Рамиль Ситдиков
Политика
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Точная дата визита в настоящий момент согласовывается.

ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Представители правоохранительных структур стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в феврале проведут семинар-тренинг по борьбе с кибертерроризмом в индийском Хайдарабаде, сообщили в пресс-службе Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.

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© Фото: пресс-служба МВД Кыргызстана
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По данным пресс-службы, директор исполкома РАТС ШОС Джумахон Гиесов провел в Ташкенте встречу с послом Индии в Узбекистане Винодом Кумаром. Они обсудили график мероприятий РАТС в Индии.

"Стороны высказали уверенность в успешном проведении в феврале в индийском Хайдарабаде семинара-тренинга по противодействию кибертерроризму с участием представителей правоохранительных структур ШОС", - сказал собеседник РИА Новости.

Гиесов также обсудил с послом свой предстоящий визит в Индию, плановые мероприятия и другие организационные вопросы, связанные с деятельностью РАТС ШОС. 

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Теги:
Кибербезопасность, киберпреступность, ШОС, Индия, Узбекистан



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