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Первый вице-премьер Узбекистана назначен министром транспорта

Spuntik / Дмитрий Астахов
Политика
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Ачилбай Раматов назначен на должность главы Министерства транспорта с сохранением должности первого заместителя премьер-министра.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Ачилбай Раматов назначен министром транспорта. Соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, пишет Kun.uz.

При этом указывается, что Раматов сохранил пост первого заместителя премьер-министра республики.

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До этого назначения Раматов был председателем правления компании "Узбекистон темир йуллари" — руководителем правительственного комплекса по вопросам комплексного развития территорий и коммунальной сферы, транспорта, капитального строительства, стройиндустрии.

30 января текущего года глава государства подписал постановление "О внедрении качественно новой системы организации работы правительства Республики Узбекистан". Согласно документу, в исполнительную структуру кабинета министров была введена должность первого заместителя премьер-министра – министра транспорта.

Отметим, что официальной информации о создании Минтранса пока нет.




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