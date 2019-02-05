Ташкент хочет провести прямые переговоры Кабула и "Талибана" в Узбекистане

Узбекистан готов предоставить афганским властям и движению "Талибан" все условия для проведения прямых переговоров.

ТАШКЕНТ, 5 фев – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и глава миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) Тадамичи Ямамото во вторник в Ташкенте обсудили возможности запуска мирных межафганских переговоров в Узбекистане, сообщает пресс-служба МИД республики.

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По данным министерства, на встрече состоялся обмен мнениями по ключевым направлениям сотрудничества между Узбекистаном и UNAMA, в том числе в сфере обеспечения безопасности и устойчивого развития, установления мира и стабильности в Афганистане.

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"Глава МИД заявил, что узбекская сторона готова создать на любом этапе мирного процесса все необходимые условия для организации на территории страны прямых переговоров между правительством Афганистана и Движением "Талибан", - говорится в сообщении на сайте министерства.

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По данным ведомства, Ямамото в свою очередь подчеркнул, что ООН поддерживают последовательную политику президента Узбекистана Шавката Мирзиеева по запуску мирного процесса в Афганистане и его социально-экономическому возрождению, реализации инфраструктурных проектов, а также усилия по вовлечению в региональное сотрудничество.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении взаимодействия на фоне серьезных вызовов и угроз, которые исходят от международного терроризма, транснациональной организованной преступности и незаконного оборота наркотиков, добавили в МИД Узбекистана.