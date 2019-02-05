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Мирзиёев назначил нового главного железнодорожника страны

Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (288)
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Хуснутдин Нуруддинович Хасилов будет исполнять обязанности председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари"

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Исполняющим обязанности председателя правления АО "Узбекские железные дороги" стал Хуснутдин Хасилов. Соответствующий указ о назначении подписал президент республики, говорится в сообщении в Telegram-канале Минюста.

Ранее Хуснутдин Нуриддинович работал в компании топ-менеджером - главным инженером, а до этого в различных структурах организации.

Папка с документами
Spuntik / Дмитрий Астахов
Первый вице-премьер Узбекистана назначен министром транспорта

С 2002 года пост главы "Узбекских железный дорог" занимал Ачилбай Раматов.

Однако Шавкат Мирзиёев назначил Раматова, который также является первым вице-премьером республики, главой еще не созданного министерства транспорта страны.

В Узбекистане общая протяженность железнодорожных путей составляет 4,1 тысячи километров. На железную дорогу Узбекистана приходится около 60% грузооборота внутри страны и почти 80% от общего объема экспортных и импортных грузовых перевозок.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (288)
Теги:
назначение, Узбекистон темир йуллари, Узбекистан



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