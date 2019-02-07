Мирзиёев повысил значение международных договоров в системе нацправа

По данным минюста республики, после 1991 года Узбекистан ратифицировал около 300 международных договоров и еще порядка к 60 присоединился путем принятия законодательных актов.

ТАШКЕНТ, 7 фев - Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил в новой редакции закон "О международных договорах Республики Узбекистан", предусматривающий приоритет международных договоров в системе национального законодательства. Текст документа обнародован на сайте агентства УзА.

Закон был принят законодательной (нижней) палатой парламента Узбекистана в ноябре и одобрен сенатом в декабре 2018 года. В соответствии с подписанным документом, новая редакция закона выступает в силу со дня его официального опубликования. Прежняя редакция документа действовала с 1995 года.

"Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан, то применяются правила международного договора Республики Узбекистан", - указывается в новой редакции закона.

В документ также включена статья "Международные договоры Республики Узбекистан в правовой системе Республики Узбекистан", предусматривающая определение международных договоров, как составной части правовой системы страны.

Закон также предусматривает внедрение порядка подготовки проектов международных договоров и его экспертного согласования. В частности, госорганы республики по согласованию с министерством иностранных дел Узбекистана могут вносить в правительство, а в отдельных случаях – президенту страны инициативное предложение о начале экспертной проработки проекта международного договора или вопроса о целесообразности участия республики в многостороннем международном договоре. Ранее эти вопросы регулировались положениями постановлений правительства страны.

«Данные нормы внесены в закон в целях обеспечения прямого действия законов, а также повышения качества процедуры экспертной проработки и согласования проектов международных договоров», - уточнили РИА Новости в информационной службе Сената Узбекистана.

Новая редакция также предусматривает создание единой электронной базы данных международных договоров с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, а также ежегодный отчет государственных органов в МИД страны о выполнении договоров, оценку эффективности их реализации.