Шри-Ланка нацелена на повышение уровня участия в ШОС

ТАШКЕНТ, 7 фев - Sputnik. Политический курс Шри-Ланки направлен на повышение уровня ее участия в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает РИА Новости со ссылкой на посла этой страны в России Даян Джаятиллека.

Дипломат напомнил, что уровень сотрудничества уже повысился до статуса страны-партнера.

"Мы всегда считали ШОС очень важной организацией. Независимо от состава кабинета, мы всегда работали над повышением уровня нашего участия в организации. Так что вполне возможно, что мы повысим уровень нашего сотрудничества, но дата этого еще не определена. Но направление именно такое", - объяснил он.

Сейчас Шри-Ланка входит в число шести стран-партнеров по диалогу ШОС. Также десять стран подали заявку на участие в организации в качестве государства-наблюдателя, и еще четыре страны имеют статус наблюдателей в ШОС. В самой Шанхайской организации сотрудничества состоит восемь стран: Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Квргызстан.