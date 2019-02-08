Узбекистан и ЕС договорились в Ташкенте о структуре нового соглашения

На переговорах в столице Узбекистана делегации возглавляли заместитель министра иностранных дел Узбекистана Дилшод Ахатов и заместитель управляющего директора Европейской службы внешних действий Люк Девинь.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Делегации Узбекистана и ЕС пришли по итогам первого раунда переговоров в Ташкенте договорились о структуре нового всеобъемлющего двустороннего соглашения, сообщает МИД Узбекистана.

Соглашение заменит нынешний договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года. Ожидается, что его подписание будет приурочено к визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Брюссель в этом году. Первый раунд переговоров по новому документу прошел в Ташкенте 4-7 февраля.

Делегации на переговорах возглавляли заместитель министра иностранных дел Узбекистана Дилшод Ахатов и заместитель управляющего директора Европейской службы внешних действий Люк Девинь.

"Стороны пришли к общему пониманию по структуре проекта соглашения и, разделившись на три группы, детально и конструктивно обсудили все разделы проекта документа, определив возможные взаимоприемлемые положения", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Пресс-служба МИД Узбекистана Узбекистан и ЕС обсудят соглашение о расширенном партнерстве

По взаимной договоренности встречи экспертов по торговому разделу проекта соглашения с участием представителей профильных министерств Узбекистана продолжатся до конца недели. Второй раунд переговоров пройдет в Брюсселе.

В рамках пребывания европейской делегации в Ташкенте также состоялись консультации по подготовке заявки Узбекистана на получение статуса "Генеральной системы преференций плюс" (GSP+), брифинг для представителей деловых кругов Узбекистана для ознакомления с его преимуществами, добавили в МИД Узбекистана.

Преференции в рамках GSP+ позволят Узбекистану беспошлинно экспортировать в ЕС порядка 6,2 тысячи наименований товаров. В настоящее время Узбекистан пользуется базовой системой GSP, которая позволяет поставлять в ЕС 3 тысячи товарных позиций без таможенных пошлин и 3,2 тысячи товарных позиций - по сниженным ставкам.