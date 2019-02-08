Определены даты Международной конференция по Центральной Азии в Ташкенте

Ожидается, что на открытии конференции, организованной МИД республики и Региональным центром ООН по превентивной дипломатии, с приветственной речью выступит президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

ТАШКЕНТ, 8 фев – Sputnik. Международная конференция по Центральной Азии пройдет в Ташкенте 19-20 февраля, сообщает МИД Узбекистана.

О датах конференции "Взаимосвязанность в Центральной Азии: вызовы и новые возможности" заявил министр иностранных дел страны Абдулазиз Камилов.

Ожидается, что на открытии конференции с приветственной речью выступит президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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Организаторами конференции выступают МИД республики и Региональный центр ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии.

На форум приглашены свыше 100 ведущих экспертов аналитических центров из 35 стран, в том числе Индии, Ирана, России, США, Турции, которые обсудят вопросы регионального сотрудничества и углубления взаимодействия в области безопасности, торговли, транспорта, водопользования, образования и науки, уточнили в ведомстве.

На мероприятии также будут представители региональных структур - Евросоюза, "Нордического совета", Организации американских государств, Арктического консультативного совета, а также международных финансовых институтов – Всемирного банка, ВТО, Европейского инвестиционного банка и других.