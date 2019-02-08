Тюрденев: Россия никому ничего не навязывает

Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев выступил на приеме по случаю Дня дипломатического работника в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Российско-узбекские отношения переживают сейчас небывалый подъем, отметил посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев, выступая на приеме по случаю Дня дипломатического работника в Ташкенте.

Дипломат отметил, что Россия сейчас оказалась на перекрестке событий, имеющих ключевое значение для определения вектора мирового развития.

"На наших глазах происходит усиление глобальной конкуренции по вопросу о параметрах будущего мироустройства, отчетливо проявляется противоречие между попытками навязывать другим свою волю и набирающей силу тенденцией к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству в интересах решения общих для всех проблем", - отметил он.

По словам Тюрденева, несмотря на попытки сторонников однополярного мира подорвать десятилетиями складывающуюся систему международной безопасности, Россия продолжает продвигать повестку дня, нацеленную на объединение усилий мирового сообщества перед лицом террористической угрозы и других глобальных вызовов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Тюрденев: Узбекистан перенимает опыт экономических реформ в России

"При этом мы никому ничего не навязываем, придерживаясь ключевых принципов межгосударственного общения, таких как верховенство международного права, центральная роль ООН, суверенное право государств самим определять пути своего развития. Правда и справедливость – это неотъемлемая основа самосознания нашего народа, который многократно доказывал это на крутых поворотах истории", - добавил дипломат.

Говоря о российско-узбекских отношениях он отметил, что исторически сложившиеся традиции дружбы и добрососедства и диалог между лидерами стран способствуют развитию партнерства. По словам Тюрденева, визита Владимира Путина в Узбекистан в 2018 году, открыл перед совершенно новые горизонты сотрудничества, обеспечив твердую основу для поступательного развития двусторонних связей на ближайшие годы.

"Убежден, что у многопланового российско-узбекского взаимодействия хорошие перспективы, ведь нас объединяет общая система ценностей - бережное отношение к прошлому своей страны, любовь к Родине, традиционное понимание семьи, уважение к старшему поколению", - подчеркнул он.

Как заключил посол, на протяжении всей истории международных отношений требования к дипломатам постоянно менялись, неизменным оставалось только одно – вера в свою страну и отстаивание ее интересов в любых условиях.