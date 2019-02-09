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Владимир Путин назначил начальника миграционного главка МВД России

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Тема:
Миграционное законодательство России (124)
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Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

ТАШКЕНТ, 9 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин назначил Валентину Казакову начальником главного управления по вопросам миграции МВД, говорится в указе главы государства, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

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Ранее она была временно исполняющим обязанности начальника миграционного главка МВД.

"Генерал-майора полиции Казакову Валентину Львовну - начальником главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел Российской Федерации - руководителем контрольно-следственного управления", - говорится в сообщении.

В январе Казакова сообщила, что в России сохраняется стабильная миграционная ситуация, которая характеризуется постепенным снижением доли лиц, незаконно находящихся на территории РФ, увеличением количества легально работающих иностранных граждан.

Тема:
Миграционное законодательство России (124)
Теги:
Мигранты, миграция, Россия, МВД Узбекистана



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