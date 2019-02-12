Главы МИД Вышеградской группы и ЦА могут собраться в Ташкенте

Первая встреча министров иностранных дел стран Вышеградской группы и Центральной Азии прошла в феврале прошлого года в Будапеште.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Узбекистан готов организовать вторую министерскую встречу "Вышеградская группа + Центральная Азия" в Ташкенте. Об этом сообщили в МИД республики по итогам встречи первого заместителя министра Илхома Неъматова и посла Словакии Яна Бори.

"Подчеркивалось, что состоявшаяся 27-28 февраля 2018 года в Будапеште первая межрегиональная министерская встреча в формате "Вышеградская группа + Центральная Азия" открыла новые перспективы для укрепления взаимовыгодных связей. Узбекская сторона заявила, что готова организовать вторую встречу формата в Ташкенте в согласованные сроки", — говорится в публикации.

Кроме того, стороны обсудили проведение четвертого раунда межмидовских политических консультаций и первого заседания Межведомственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Напомним, Вышеградская группа объединяет четыре центральноевропейских государства: Словакию, Венгрию, Польшу, Чехию.

МИД Узбекистана и Венгрии подписали программу сотрудничества до 2020 года >>>