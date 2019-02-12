В структуре МИД Узбекистана появился новый начальник

ТАШКЕНТ,12 фев – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на расширенном заседании Коллегии МИД представил нового начальника Управления сотрудничества со странами Восточной, Юго-Восточной Азии и Океании Азиза Насирова. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Ранее Насиров работал заместителем генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.

Год назад президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указал на необходимость оптимизации МИД страны и активизации внешнеэкономической деятельности министерства. Он предложил создать в структуре МИД отдельные профильные подразделения, занимающиеся вопросами расширения внешнеэкономических связей, продвижения экспорта и привлечения инвестиций.