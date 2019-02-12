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Визит делегации МОТ в Узбекистан

Узбекистан и Международная организация труда готовят "дорожную карту"

Минтруда Узбекистана
Политика
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Проект "дорожной карты" содержит 43 пункта, среди которых разработка новой редакции Трудового кодекса и редакции закона "О занятости населения".

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана и Бюро Международной организации труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии работают над "дорожной картой" взаимодействия и сотрудничества МОТ с Узбекистаном, сообщает пресс-служба.

В Узбекистане с рабочим визитом находится Директор Бюро Международной организации труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Кулаева.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с гендиректором МОТ Гаем Райдером
Пресс-служба президента Узбекистана
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Проект "дорожной карты" содержит 43 пункта, среди которых разработка новой редакции Трудового кодекса, разработка новой редакции Закона "О занятости населения", вступление Узбекистана в международную ассоциацию WorldSkills, осуществление в Узбекистане ряда конвенций МОТ, разработка Национальной стратегии занятости и другое.

Делегация МОТ посетила Министерство занятости и трудовых отношений, где встретилась с министром Шерзодом Кудбиевым для проведения консультаций по проекту "дорожной карты".

В ближайшее время документ презентуют СМИ и общественности.




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