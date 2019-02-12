Узбекистан и Международная организация труда готовят "дорожную карту"

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана и Бюро Международной организации труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии работают над "дорожной картой" взаимодействия и сотрудничества МОТ с Узбекистаном, сообщает пресс-служба.
В Узбекистане с рабочим визитом находится Директор Бюро Международной организации труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Кулаева.
Делегация МОТ посетила Министерство занятости и трудовых отношений, где встретилась с министром Шерзодом Кудбиевым для проведения консультаций по проекту "дорожной карты".
В ближайшее время документ презентуют СМИ и общественности.