Глава МИД Узбекистана примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене

Кроме того, узбекская делегация планирует провести в Германии несколько двусторонних встреч.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 13-16 февраля посетит Германию с рабочим визитом и примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в баварской столице 15-17 февраля.

"Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 13-16 февраля посетит ФРГ с рабочим визитом, в рамках которого примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности 2019", — говорится в публикации.

Ожидается, что участники конференции будут комплексно обсуждать проблемы безопасности на Ближнем Востоке, Арктике, на Балканах, в Черном море, тематику энерго- и кибербезопасности, вопросы контроля над вооружением.

В ходе визита узбекская делегация также планирует провести в Мюнхене ряд двусторонних встреч, добавили в МИД Узбекистана.