Директором по строительству АЭС в Узбекистане стал экс-зампред "Узтрансгаза"

В начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики.

ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. Бывший заместитель председателя правления АО "Узтрансгаз" (оператор поставок газа в Узбекистане) Отабек Аманов назначен директором по строительству первой атомной электростанции в стране, сообщило министерство юстиции республики.

"Отабек Тулкинович Аманов назначен директором дирекции строительства атомной электростанции агентства по развитию атомной энергетики при министерстве энергетики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минюста.

Аманов ранее занимал пост заместителя председателя правления компании "Узтрансгаз" (входит в состав АО "Узбекнефтегаз") по капительному строительству и снабжению.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 февраля утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 2019-2029 годы. Ее основной целью к 2030 году является сооружение и начало безопасной эксплуатации АЭС общей мощностью 2,4 ГВт. Строительство станции планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.