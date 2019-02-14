Главу нового общественного движения приравняли к министру

Принято постановление правительства о мерах по организации деятельности Общенационального движения "Юксалиш" и его территориальных подразделений.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Председатель недавно созданного движения "Юксалиш" по статусу, условиям медицинского и транспортного обеспечения приравнивается к министру, сообщает пресс-служба Минюста со ссылкой на постановление правительства о мерах по организации деятельности движения.

Указ об организации общенационального движения "Юксалиш" президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал в январе этого года. Движение должно объединить граждан, соотечественников, проживающих за границей, негосударственные некоммерческие организации для содействия в реализации реформ. Оно призвано наладить открытый диалог с народом и бизнес-сообществом, а также сформировать эффективную систему общественного контроля.

Принято постановление правительства о мерах по организации деятельности негосударственной некоммерческой организации – Общенациональное движение "Юксалиш" и его территориальных подразделений.

В соответствие с постановлением органы государственного управления, хокимияты должны действовать с обязательным соблюдением принципов независимости движения "Юксалиш" и невмешательства в его деятельность.

Территориальные подразделения движения необходимой техникой должны обеспечить за счет средств местных бюджетов.