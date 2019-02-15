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Делегация Республики Узбекистан во главе с Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, участвующая в Мюнхенской конференции по безопасности, 14 февраля 2019 года встретилась с Президентом Исламской Республики Афганистан Мухаммадом Ашрафом Гани

Ташкент и Кабул обсудили транспортные и энергетические проекты

МИД Узбекистна
Политика
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На встрече также обсуждались вопросы взаимодействия в рамках запуска мирного политического диалога в Афганистане.

ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и президент Афганистана Ашраф Гани на встрече в Мюнхене обсудили перспективы реализации транспортных и энергетических проектов, сообщил узбекистанский МИД.

Камилов прибыл в Мюнхен для участия в конференции по безопасности, которая пройдет в баварской столице 15-17 февраля. В ходе встречи с Гани были рассмотрены вопросы узбекско-афганской повестки дня.

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"Прежде всего, речь шла о перспективах реализации совместных с Узбекистаном крупных транспортных, энергетических и других проектов, направленных на создание трансафганских транзитных коридоров и укрепление региональных экономических взаимосвязей", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным ведомства, на встрече также обсуждались вопросы взаимодействия в рамках запуска мирного политического диалога в Афганистане, который должен осуществляться самими афганцами.

Гани поблагодарил президента Узбекистана за последовательные и энергичные усилия по содействию мирному процессу в его стране, ее социально-экономическому возрождению, добавили в МИД Узбекистана.

Теги:
Мухаммад Ашраф Гани, Абдулазиз Камилов, Кабул, Ташкент, Афганистан, Узбекистан



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