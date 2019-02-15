Ташкент и Кабул обсудили транспортные и энергетические проекты

На встрече также обсуждались вопросы взаимодействия в рамках запуска мирного политического диалога в Афганистане.

ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и президент Афганистана Ашраф Гани на встрече в Мюнхене обсудили перспективы реализации транспортных и энергетических проектов, сообщил узбекистанский МИД.

Камилов прибыл в Мюнхен для участия в конференции по безопасности, которая пройдет в баварской столице 15-17 февраля. В ходе встречи с Гани были рассмотрены вопросы узбекско-афганской повестки дня.

"Прежде всего, речь шла о перспективах реализации совместных с Узбекистаном крупных транспортных, энергетических и других проектов, направленных на создание трансафганских транзитных коридоров и укрепление региональных экономических взаимосвязей", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным ведомства, на встрече также обсуждались вопросы взаимодействия в рамках запуска мирного политического диалога в Афганистане, который должен осуществляться самими афганцами.

Гани поблагодарил президента Узбекистана за последовательные и энергичные усилия по содействию мирному процессу в его стране, ее социально-экономическому возрождению, добавили в МИД Узбекистана.