Кто приедет на Международную конференцию по ЦА в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Участие в Международной конференции "Взаимосвязанность в Центральной Азии: вызовы и новые возможности" подтвердили около 130 зарубежных экспертов, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана. Они представляют 36 стран, девять международных и региональных организаций, 71 аналитическую структуру, 18 государственных организаций и парламентов.

Sputnik / Табылды Кадырбеков. Определены даты Международной конференции по Центральной Азии в Ташкенте

Ожидается, что на мероприятии выступит его соорганизатор — глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман.

Также в форуме примут участие специальный представитель Евросоюза по Центральной Азии Питер Буриан, заместитель генерального директора Всемирной торговой организации Алан Вулф, председатель Института Центральной Азии и Кавказа при Совете американской внешней политики Фредерик Старр.

Кроме того, прибудут президент Китайской Академии современных международных отношений Цзи Чжие, заместитель министра торговли и промышленности Афганистана Камил Сиддики и другие авторитетные эксперты и аналитики, специализирующиеся на региональной проблематике.

Конференция по Афганистану состоится в Ташкенте в 2019 году >>>

Планируется, что конференция пройдет в форматах пленарных и секционных заседаний. На последних обсудят региональную безопасность в Центральной Азии, сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, водно-экологической, энергетической, туристической и культурно-гуманитарной областях.