Лондон готов к тесному взаимодействию с Ташкентом по Афганистану - МИД

Абдулазиз Камилов принимает участие в конференции по безопасности, которая проходит 15-17 февраля в баварской столице.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Великобритания готова к более тесному взаимодействию с Узбекистаном по вопросам мирного урегулирования ситуации в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

В пятницу, 15 февраля, глава ведомства Абдулазиз Камилов в Мюнхене встретился с министром обороны Великобритании Гэвином Александром Уильямсоном.

© Sputnik / Валерий Мельников Узбекистан и Великобритания готовы к совместным проектам в Афганистане

На встрече стороны обсудили состояние и перспективы расширения узбекско-британских связей, ряд международных и региональных проблем.

"Уильямсон назвал узбекско-британские консультации по Афганистану важным механизмом двусторонних отношений и отметил готовность Великобритании к более тесному взаимодействию на этом направлении", - говорится в сообщении.

Британский министр подчеркнул поддержку Лондоном итогов Ташкентской конференции по Афганистану в марте 2018 года, на которой был достигнут консенсус в международном сообществе о необходимости содействия запуску мирного политического процесса в этой стране.

На встрече также состоялся обмен мнениями относительно поддержки британской стороной инициированных Узбекистаном крупных социально-экономических и инфраструктурных проектов в Афганистане.

Уильямсон, позитивно оценив уровень узбекско-британского сотрудничества в военной сфере, выразил заинтересованность Минобороны Великобритании активизировать взаимодействие в данной области, отметили в министерстве.

В МИД добавили, что британская сторона готова оказать всяческое содействие процессам реформирования в системе Минобороны Узбекистана, включая совершенствование Вооруженных сил и повышение квалификации военнослужащих.