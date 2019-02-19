Глава Организации американских государств впервые приедет в Ташкент

Гонсало Конкэ приедет на конференцию по вопросам региональной безопасности в Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. Глава администрации Организации американских государств (ОАГ) Гонсало Конкэ примет участие в международной конференции по Центральной Азии в Ташкенте 19-20 февраля, это будет первый приезд представителя организации в Узбекистан, сообщает МИД страны.

© Sputnik / Сергей Субботин Кто приедет на Международную конференцию по ЦА в Ташкенте

Ранее МИД страны сообщал, что на открытии международной конференции "Взаимосвязанность в Центральной Азии: вызовы и новые возможности" ожидается выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Организаторами конференции выступают МИД республики и Региональный центр ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии (РЦПДЦА).

По данным оргкомитета конференции, на сегодняшний день участие в ней подтвердили около 130 зарубежных экспертов из 36 стран, девяти международных и региональных организаций. В их числе специальный представитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан, заместитель генерального директора Всемирной торговой организации Алан Вулф.

По данным МИД, в ходе конференции эксперты обменяются мнениями по вопросам региональной безопасности в Центральной Азии, сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, водно-экологической, энергетической, туристической и культурно-гуманитарной областях.