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Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото

ООН: борьба с терроризмом в ЦА требует международной поддержки

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Борьба с терроризмом является одной из важнейших проблем и задач, стоящих сегодня перед странами Центральной Азии, считают в ООН.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Борьба с международным терроризмом в Центральной Азии требует значительно большей международной поддержки и ресурсов, заявила глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии (РЦПДЦА) Наталья Герман.

Во вторник в Ташкенте открылась международная конференция "Взаимосвязанность в Центральной Азии: вызовы и новые возможности". Организаторами конференции выступают МИД Узбекистана и РЦПДЦА.

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"Борьба с терроризмом является одной из важнейших проблем и задач, стоящих сегодня перед странами Центральной Азии", - цитирует РИА Новости слова Герман на открытии конференции.

Глава центра отметила уникальность сотрудничества стран региона в реализации глобальной антитеррористической стратегии ООН в Центральной Азии на основе первого регионального плана действий.

"Однако настоящий прогресс (в борьбе с терроризмом. - Ред.) требует намного большего интенсивного сотрудничества, а также поддержки и ресурсов от международных партнеров", - добавила Герман.

Региональный план действий по осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии был принят 30 ноября 2011 года в Ашхабаде на совещании высокого уровня государствами региона.

Теги:
ООН, Терроризм, Узбекистан, Центральная Азия



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