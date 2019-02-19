Руководители ОДКБ и РАТС ШОС встретятся в конце года

Накануне состоялось второе заседание экспертной группы АТЦ СНГ, РАТС ШОС и ОДКБ, в ходе которого обсуждались вопросы международной и региональной безопасности.

ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. Руководство Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ, Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества и Организации договора о коллективной безопасности встретится в конце года, заявил руководитель АТЦ Андрей Новиков.

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"В конце текущего года планируется провести встречу на уровне руководителей АТЦ СНГ, исполнительного комитета РАТС ШОС и секретариата ОДКБ", - сказал Новиков на совещании руководителей антитеррористических центров стран СНГ.

Он напомнил, что вектор такого взаимодействия был задан трехсторонним меморандумом, подписанным в мае 2018 года.

"Сотрудничество АТЦ СНГ с секретариатом ОДКБ и исполнительным комитетом РАТС ШОС за последние пару лет приобрело новое качественное звучание", - добавил Новиков.

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В понедельник прошло второе заседание совместной постоянно действующей экспертной группы трех организаций, в ходе которого обсуждались вопросы международной и региональной безопасности. Также эксперты обсудили имеющиеся подходы к понятиям "терроризм" и "экстремизм", обменялись опытом формирования перечней запрещенных террористических и экстремистских организаций, заключил Новиков.

В совещании руководителей антитеррористических центров стран СНГ приняли участие представители девяти государств - Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.