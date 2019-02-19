В МИД Узбекистана назвали количество человек, пересекающих границы с соседями

По оценке первого заместителя министра иностранных дел Узбекистана Илхома Нематова динамика связана с договоренностями о снятии ограничений на пограничных пунктах с Кыргызстаном и полноформатным функционированием погранпостов на границе с Таджикистаном.

ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. Узбекско-кыргызскую и узбекско-таджикскую границы за сутки пересекают около 30 и 20 тысяч человек соответственно, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя министра иностранных дел Узбекистана Илхома Нематова.

Во вторник в Ташкенте открылась международная конференция "Взаимосвязанность в Центральной Азии: вызовы и новые возможности", организованная МИД Узбекистана и Региональным центром ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии.

"Число граждан, пересекающих узбекско-кыргызскую и узбекско-таджикскую границы, многократно увеличилось и достигло соответственно 30 и 20 тысяч граждан в сутки", - сказал Нематов в ходе выступления на конференции.

По его оценке, динамика связана с достижением договоренности о снятии ограничений на пограничных пунктах с Кыргызстаном и полноформатного функционирования погранпостов на границе с Таджикистаном.

Нематов сообщил, результатами конструктивной внешней политики Узбекистана стали достижение взаимоприемлемых решений по таким сложным вопросам, как делимитация государственных границ.

"Яркими примерами этому является подписание договоров о границе с Кыргызстаном и Таджикистаном, а также интенсификация переговоров по демаркации границ с Казахстаном и Туркменистаном", - сказал первый замглавы МИД Узбекистана.

Он отметил позитивную тенденцию в развитии прямых контактов между приграничными регионами стран Центральной Азии, что положительно сказалось на активизации торгово-экономического сотрудничества.

"В 2018 году рост товарооборота Узбекистана со странами Центральной Азии составил в среднем более 50%", - добавил Нематов.

По данным МИД Узбекистана, общую протяженность границы Узбекистана со всеми странами Центральной Азии составляет более 7 тысяч километров. В сентябре 2017 года был подписан договор о согласовании 85% узбекско-киргизской границы, в марте 2018 года - договор об отдельных участках узбекско-таджикской границы. Кроме того, в ноябре 2017 года главы МИД Узбекистана, Казахстана и Туркменистана подписали договор о районе точки стыка государственных границ между тремя странами.