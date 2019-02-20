Узбекистан и Израиль проведут первое заседание межправкомиссии в 2019 году

Страны заинтересованы в активизации межпарламентских контактов и прямых взаимовыгодных связей между деловыми кругами.

ТАШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. Узбекистан и Израиль планируют провести первое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в 2019 году, сообщил узбекистанский МИД.

По данным министерства, 19 февраля в Израиле состоялся пятый раунд узбекско-израильских политических консультаций. Делегации возглавляли заместитель министра иностранных дел Узбекистана Дилшод Ахатов и заместитель генерального директора, руководитель Евразийского департамента МИД Израиля Александр Бен-Цви. На встрече состоялся обмен мнениями по всему комплексу вопросов двусторонней повестки дня, взаимодействия в рамках международных организаций.

"В беседе обсуждены предложения по графику и повестке дня совместных мероприятий в 2019 году, в частности, о проведении первого заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Участники встречи подчеркнули, что обе стороны заинтересованы в активизации межпарламентских контактов, прямых взаимовыгодных связей между деловыми кругами двух стран.