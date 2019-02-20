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Джозеф Вотел

Узбекистан и США обсудили урегулирование ситуации в Афганистане

Пресс-служба Министерства обороны РУз
Политика
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Военная делегация США прибыла в республику для проведения очередной конференции начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходир Курбанов встретился с военной делегацией США, которую возглавил генерал Джозеф Вотел — глава Центрального командования (СЕNТСОМ) ВС США. Стороны обменялись мнениями по урегулированию ситуации в Афганистане, борьбе с международным терроризмом, поддержанию мира в регионе. 

"Узбекистан выступает за укрепление мира и безопасности в Афганистане, которые имеют существенное значение для обеспечения стабильного роста и процветания всего региона", — отметили в пресс-службе Минобороны республики.

Баходир Курбанов и Джозеф Вотел обсудили развитие двустороннего сотрудничества
Пресс-служба Министерства обороны РУз
Баходир Курбанов и Джозеф Вотел обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Стороны обсудили перспективы узбекско-американского сотрудничества в сфере обороны и военного образования, обменялись мнениями по укреплению связей в военно-техническом направлении. Гости отметили, что Узбекистан уделяет большое внимание соглашениям между ведомствами двух стран и за прошедший год в развитии сотрудничества, в том числе в области обороны, были достигнуты весомые результаты. 

Джозеф Вотел напомнил, что это его четвертый визит в Ташкент в качестве главы СЕNТСОМ.

Центральное командование ВС США 21 февраля проведет в столице Узбекистана очередную конференцию начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии.

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Теги:
США, Министерство обороны Узбекистана



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