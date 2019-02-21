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Глава Центрального командования (CENTCOM) США генерал Джозеф Вотел

CENTCOM оценил роль Узбекистана в достижении стабильности в ЦА

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Сегодня в Ташкенте прошла очередная конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии. Мероприятие впервые состоялось в столице Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Узбекистан играет ведущую роль в достижении стабильности в Центральной и Южной Азии, заявил глава Центрального командования (CENTCOM) США генерал Джозеф Вотел.

Министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходир Курбанов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Министр обороны Курбанов напомнил о военных приоритетах Узбекистана в ЦА
Генерал поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который ранее в ходе двусторонней встречи поделился своими мыслями о сотрудничестве в области укрепления региональной безопасности. В ходе беседы глава государства отметил, что конференция начальников штабов вооруженных сил стран Центральной и Южной Азии, организуемая Центральным командованием ВС США, поможет выработать совместные подходы к решению одной из самых острых проблем современности — вооруженного конфликта в Афганистане.

"США привержены развитию и укреплению нашего сотрудничества для внесения вклада в стабильность и суверенитет наших партнеров в этом регионе", — сказал глава CENTCOM.

В мероприятии приняло участие руководство генштабов Вооруженных сил Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана. По данным Министерства обороны Узбекистана, мероприятие посвящено обсуждению вопросов региональной безопасности, стабилизации обстановки в Афганистане, борьбы с терроризмом, распространением наркотиков и киберпреступностью.

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В начале февраля в Москве прошла межафганская встреча, призванная создать основу для запуска мирного процесса в Афганистане, вовлечь в него основные политические структуры, представляющие интересы всех общественных слоев этой страны. В эксклюзивном интервью Sputnik бывший президент Афганистана Хамид Карзай назвал этот шаг России "историческим" и выразил надежду, что РФ и дальше будет содействовать в продвижении мирного процесса в стране, где война идет уже несколько десятилетий.

Теги:
США, Афганистан



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