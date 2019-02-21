Командование США не получало приказа о выводе войск из Афганистана

ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. Центральное командование США (CENTCOM) не получало приказа о выводе войск из Афганистана, давление на движение "Талибан" продолжится, заявил глава ведомства генерал Джозеф Вотел на ташкентской конференции генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии

"Мы продолжим оказывать военное давление на "Талибан". Наша миссия не изменилась. Мы не получали приказа о выводе войск", - сказал Вотел .

Он оценил военно-тактическую обстановку в Афганистане как относительно неизменную.

"Ни одна из сторон не может получить полное преимущество военным путем. Но комбинация целенаправленного военного давления на талибов для поддержки переговоров дает основания для оптимизма", — отметил Вотел.

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По его мнению, что успех Национальных сил безопасности и обороны Афганистана повысил доверие со стороны местных жителей. Он добавил, что афганские силы безопасности успешно противостоят талибам в провинции Гильменд и начинают противодействовать в провинции Газни.

Президент США Дональд Трамп в конце января заявил, что готов вывести войска из Афганистана, если будут достигнуты мирные договоренности по урегулированию ситуации в стране. Войска США находятся в Афганистане с 2001 года, они проводят там операции против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и движения "Талибан". В настоящее время в Афганистане находятся более 14 тысяч военнослужащих США.