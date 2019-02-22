Лукашенко допустил, что США могут разместить ракеты в Европе

Президент Беларуси также назвал страну, размещение американских ракет в которой будет иметь худшие последствия.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Североатлантический альянс, несмотря на заявления о том, что не будет размещать ракеты в Европе, все же может пойти на это, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Но я боюсь того, что американцы воспользуются моментом — сорвали этот договор (ДРСМД. — Прим. ред.), и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах", — сказал Лукашенко, отвечая на вопросы личного состава во время посещения Военной академии.

Он отметил: хуже всего будет, если США будут размещать ракеты на территории Украины, пишет Sputnik Беларусь. И подчеркнул, что Беларусь отличается миролюбивой политикой, а от "разборок крупных государств", исходя из истории, страна зачастую страдала.

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Президент Беларуси добавил: он верит в то, что Россия не нарушала договор. По его словам, выход США из него направлен против Китая, который имеет такие ракеты, но не являлся участником Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Если бы эта страна присоединилась к договору, НАТО не было бы смысла выходить из него, уверен Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае размещения американского ядерного оружия в Европе Россия даст адекватный ответ. Заместитель официального представителя НАТО Пирс Казалет назвал неприемлемыми "заявления российской стороны с угрозами взять на прицел союзников", а также добавил, что Североатлантический альянс не хочет новой гонки вооружений.