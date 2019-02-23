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Президент Украины Петр Порошенко

Порошенко пожаловался, что Путин не отвечает на его телефонные звонки

© Sputnik / Нэнси Сисель
Политика
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Глава Украины рассказал о безуспешных попытках пообщаться с Путиным во время интервью американскому информационному телеканалу.

ТАШКЕНТ, 23 фев – Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко пожаловался в эфире телеканала FoxNews, что глава РФ Владимир Путин не отвечает на его телефонные звонки.

Юрий Швыткин
РИА Новости / Александр Паниотов
Швыткин: инцидент с Украиной в Керченском проливе срежиссировали США

Лидер Украины заявил, что позвонил Путину сразу после инцидента в Керченском проливе и якобы хотел разобраться в произошедшем, но российский президент не взял трубку.

Двадцать пятого ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате и суда, и моряки были задержаны.

Заведено уголовное дело о нарушении госграницы. В ходе допроса моряки признались, что провокация была преднамеренной. Сейчас они находятся под арестом в московских СИЗО.

Ранее президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе нечистоплотной игрой на обострение с целью подавления политических противников Киева. Он подчеркнул, что среди членов экипажа украинских судов находились двое сотрудников Службы безопасности Украины, они фактически и руководили операцией. Глава России отметил, что произошедшее не имеет ничего общего с попытками урегулировать отношения РФ и Украины.

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Теги:
Петр Порошенко, Владимир Путин, Россия, Украина



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