Наблюдатели от Узбекистана приступили к работе на выборах в Молдове

В Молдове в воскресенье проходят парламентские выборы. Депутатов избирают на четыре года.

ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Более 100 наблюдателей от СНГ приступили к мониторингу в 40 округах на выборах в парламент Молдовы, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя штаба миссии наблюдателей от содружества Евгений Слобода.

"У нас 106 наблюдателей, работают они в 40 избирательных округах в Молдове. Кроме того, мы наблюдаем на зарубежных участках – в Минске, в Баку, в Москве и Санкт-Петербурге. Мы присутствовали на открытии избирательных участков, и можем констатировать, что все прошло в соответствии с Кодексом о выборах", - рассказал Слобода.

По его словам, граждане приходили на участки, предъявляли документы, удостоверяющие личность, им в паспорта ставили специальные штампы во избежание двойного голосования. Затем они получали бюллетени и голосовали, после чего покидали помещения. Слобода также обратил внимание, что на участках в Молдовы установлены камеры видеонаблюдения.

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"Там, где присутствовали представители от содружества, все проходило спокойно, в рамках Кодекса о выборах", - добавил руководитель штаба.

В миссию от СНГ входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Исполкома СНГ. Штаб миссии развернулся в Кишиневе. Мониторинговую миссию возглавляет первый зампредседателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский.

В Молдове в воскресенье проходят парламентские выборы. Депутатов избирают на четыре года. Выборы впервые проходят по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Порога явки нет.

На места в парламенте претендуют 14 партий и один блок. Основная борьба разворачивается между Партией социалистов, выступающей за более тесное взаимодействие с Россией и ЕАЭС, правящей Демократической партией и правым оппозиционным блоком ACUM, выступающими за евроинтеграцию.