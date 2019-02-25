Конгрессмены США обсудили в Вашингтоне сотрудничество с Узбекистаном

Такие заседания будут проходить два раза в год.

ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Представители Конгресса США провели в Вашингтоне первое заседание "Кокуса по Узбекистану", где отметили важность укрепления торгово-инвестиционного сотрудничества двух стран, передает информационное агентство "Дунё" при МИД Узбекистана.

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В мероприятии приняли участие члены палаты представителей и стафферы (аналитики. – Ред.) Конгресса, а также представители Совета национальной безопасности, Госдепа, министерств торговли и труда США, Пентагона, Корпорации частных зарубежных инвестиций (OPIC).

По данным агентства, сопредседатель Кокуса от демократического большинства палаты представителей Висенте Гонсалез считает приоритетным направлением для успешного взаимодействия двух стран энергетическую сферу.

"Он выразил готовность оказать содействие в налаживании узбекско-американских партнерских отношений по данному направлению", - говорится в сообщении.

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Сопредседатель от Республиканской партии США конгрессмен Трент Келли, в свою очередь, приветствовал проводимый в Узбекистане курс реформ.

В протоколе по итогам первого заседания участники Кокуса выступили за дальнейшую интенсификацию межпарламентского диалога, взаимодействие в сфере торговли и инвестиций, поддержку развития прямых контактов между бизнес-сообществами, а также культурно-гуманитарных и образовательных связей, добавляет агентство.

Кокусы — это собрания партийных функционеров. Ранее МИД Узбекистана сообщал, что администрация Конгресса США официально зарегистрировала первый за всю историю узбекско-американских отношений "Кокус по Узбекистану" в палате представителей. В его состав вошли представители как Республиканской, так и Демократической партий США, члены ключевых комитетов палаты представителей. Кокус будет проводить свои заседания два раза в год.