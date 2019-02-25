Узбекистан и Бахрейн подготовили соглашение о борьбе с преступлениями

Также стороны обсудили расширение сотрудничества в политическом, экономическом, туристическом и других направлениях.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Узбекистан и Бахрейн согласовали проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в борьбе против организованной преступности и других форм преступлений, сообщает узбекистанский МИД.

© Sputnik / Олег Золото МВД Узбекистана и Казахстана будут вместе бороться с наркотрафиком

По данным министерства, 24 февраля в Манаме делегация МИД Узбекистана провела встречу с помощником заместителя министра внутренних дел Бахрейна генерал-майором Мухаммадом Рошидом Бухумудом, в ходе которой состоялся обмен мнениями по развитию сотрудничества между правоохранительными органами двух стран.

В Манаме также состоялись межмидовские консультации по договорно-правовым вопросам, где были обсуждены нынешнее состояние и перспективы расширения двусторонних отношений в политическом, экономическом, туристическом и других направлениях. В ходе консультаций стороны уточнили правовой статус подписанных соглашений и договорились активизировать работу соответствующих ведомств и организаций своих стран для обеспечения их эффективной реализации.

Еще представители стран обсудили вопросы взаимодействия в рамках ООН и других международных организаций, обменялись информацией об участии двух стран в международном нормотворческом процессе (кодификация и прогрессивное развитие норм международного права).