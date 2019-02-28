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Назначен первый заместитель министра сельского хозяйства Узбекистана

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (294)
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До этого назначения Шухрат Тешаев занимал пост заместителя хокима Ферганской области по вопросам сельского и водного хозяйства.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. У министра сельского хозяйства Узбекистана появился первый заместитель.

Как сообщает пресс-служба ведомства, им стал Тешаев Шухрат Журакулович.

Постановление о назначении подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

До этого назначения Шухрат Тешаев занимал пост заместителя хокима Ферганской области по вопросам сельского и водного хозяйства.

Ранее он работал заместителем генерального директора Узбекского научно-исследовательского института хлопководства, генеральным директором Научно-производственного объединения "Пахта", а также министром сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (294)



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