Назначен первый заместитель министра сельского хозяйства Узбекистана

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. У министра сельского хозяйства Узбекистана появился первый заместитель.
Как сообщает пресс-служба ведомства, им стал Тешаев Шухрат Журакулович.
Постановление о назначении подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.
До этого назначения Шухрат Тешаев занимал пост заместителя хокима Ферганской области по вопросам сельского и водного хозяйства.
Ранее он работал заместителем генерального директора Узбекского научно-исследовательского института хлопководства, генеральным директором Научно-производственного объединения "Пахта", а также министром сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан.