Абдулазиз Камилов примет участие в сессии СМИД ОИС в Абу-Даби

Министр проведет двусторонние встречи с руководством ОИС и главами делегаций, участвующими в СМИД.

ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов примет участие в работе 46-й сессии Совета министров иностранных дел государств-членов Организации исламского сотрудничества (СМИД ОИС) в Абу-Даби 1-2 марта, сообщил МИД страны.

"Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 1-2 марта 2019 года примет участие в работе 46-й сессии Совета министров иностранных дел государств-членов Организации исламского сотрудничества (СМИД ОИС) в Абу-Даби", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В рамках пребывания министра в ОАЭ планируется также провести ряд двусторонних встреч с руководством ОИС и главами делегаций, участвующими в СМИД, добавили в МИД Узбекистана.

Организация исламского сотрудничества — международная группа исламских стран, созданная в 1969 году. До 2011 года называлась Организация Исламская конференция. Объединяет 57 стран. Россия имеет в ОИС статус страны-наблюдателя.