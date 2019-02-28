Общее небо: Сенат утвердил соглашение между военными РФ и Узбекистана

Узбекистан ратифицировал соглашение с Россией об использовании воздушного пространства военными. Это повысит оперативность в вопросах предоставления разрешения на использование воздушного пространства двух государств.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании в четверг, 28 февраля, утвердил закон о ратификации соглашения с правительством России об использовании воздушного пространства двух стран военными воздушными судами.

Соглашение было подписано главами Минобороны двух стран 12 октября 2018 года в Ташкенте в рамках заседания Совета министров обороны стран СНГ.

"Соглашение определяет порядок использования воздушного пространства принимающего государства военными воздушными судами направляющего государства при осуществлении беспосадочных полетов", - пояснили в информационной службе Сената, передает РИА Новости.

Ратификация документа позволит повысить оперативность в вопросах предоставления разрешения на использование воздушного пространства двух стран, уточнил представитель Сената. По его оценке, соглашение призвано обеспечить плановость и упрощение пролетов военными воздушными судами воздушного пространства сторон.